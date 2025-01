Motociclismo in lutto | muore a sette anni Sid Veijer nipote del pilota di Moto2

Leggi su Sportface.it

Il mondo delè – ancora una volta – in. Dall’Olanda arriva la notizia di una tragedia, che da settimane si sperava di evitare: è morto Sid, giovanedi soli. Il talento è rimasto vittima di un gravissimo incidente lo scorso 22 dicembre, nel corso di un allenamento in minimoto svoltosi in un kart indoor olandese.è stato immediatamente trasportato in ospedale in situazioni critiche. Il giovanissimo è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, come rivelato dalla sua famiglia.Nonostante le cure ricevute, Sid è scomparso nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. L’annuncio della scomparsa arriva dalla sua famiglia, che lo hanno comunicato sui social. “Sid ha lottato come un leone. Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto con tutto ciò che avevamo.