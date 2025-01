Pronosticipremium.com - Le Fée ai saluti, stallo con il Betis: il Sunderland bussa alla Roma

Archiviata la vittoria per 2-0 contro la Lazio, per laè tempo di premere sull’acceleratore. I giallorossi hanno iniziato bene il loro 2025, avendo battuto i rivali cittadini in un Derby disputatoperfezione nella sua semplicità. L’obiettivo è quello di continuare a mettere in cascina punti pesanti, per avvicinarsi sempre di più al 7° posto in classifica che vorrebbe dire Conference League. E con tutto il girone di ritorno da giocare, la possibilità di riuscire nell’intento è concreta. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il Bologna ma, al tempo stesso, si sarebbero proiettatisessione invernale di calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi per rimpolpare l’organico, con il focus però che andrebbemediana.