Grande Fratello, Helena e i dubbi su Zeudi: "Mi dice che prova dei sentimenti e poi bacia un altro, non la capisco!"

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della prossima puntata dele se effettivamente arriverà una squalifica ai danni diPrestes (clicca QUI per leggere), la vita all’interno della Casa più spiata d’Italia continua e gli equilibri tra i suoi inquilini sembrano essere mutati nuovamente.In particolare, negli ultimi giorni,Di Palma sembra aver preso le distanze daPrestes, per avvicinarsi sempre di più a Shaila Gatta, con la quale si è ritrovata a parlare in giardino esprimendole la sua ammirazione per il carattere e la forza dimostrata:L’amore che provi per una persona che hai lasciato non lo troverai più in un’altra persona, l’amore evolve e tu evolvi insieme all’amore che provi, devi accogliere quello che è nuovo. Tante volte ti accorgi di quanto cambiano le tue prospettive, perché il tuo sentire non sarà mai più uguale, non hai più la necessità dell’abbraccio, del bacio, è bello che tu veda sempre del bene, però non è buono che tu veda solo quello, devi lasciare uno spazio anche alo, Mi sembri una donna, non una ragazzina, anche nel rapporto con Lorenzo, anche quando hai sofferto per lui hai messo te al primo posto, ti fa onore, significa che stai crescendo.