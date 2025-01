Dilei.it - Golden Globes 2025: momenti top e flop di una serata tra premi e critiche

La notte deiha illuminato il Beverly Hilton di Beverly Hills, offrendo unapiena di emozioni, sorprese e qualche momento imbarazzante. Trainaspettati, discorsi memorabili e look da sogno, il grande evento ha lasciato il pubblico e i social media divisi tra applausi e. Diamo uno sguardo aitop edi questa edizione.top: tra sorprese e scintillii sul red carpetUna delle protagoniste assolute dellaè stata Nikki Glaser, la presentatrice dei. Con un monologo brillante e ironico, Glaser ha saputo conquistare il pubblico in sala e quello a casa.La sua battuta sui titoli nominati, “‘Wicked’, ‘Queer’, ‘Nightbitch’. Non sono solo cose che Ben Affleck urla dopo il sesso”, ha scatenato una risata generale, dimostrando che l’umorismo pungente è ancora il cuore della cerimonia.