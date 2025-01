Fiumicino, viabilità provvisoria in via Torre Clementina per lo smontaggio delle luminarie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025 – Il Comune diinforma che, dal 7 al 9 gennaio, saranno adottate misure temporanee di disciplina del traffico in via, per consentire lonatalizie. Le modifiche riguarderanno lanotturna.Saranno adottati i seguenti provvedimenti: istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata in Via, nel tratto compreso dalla rotatoria di Via degli Orti (altezza locomotiva) all'incrocio con Via del Canale, dalle ore 22.00 di martedì 07 Gennaio 2025 alle ore 06.00 del mattino seguente (08 Gennaio 2025) e dalle ore 22.00 di mercoledì 08 Gennaio 2025 alle ore 06.00 del mattino seguente (09 Gennaio 2025).