Captain America | Brave New World | Si cita l’Adamantio nel nuovo trailer

Nelle ore scorse la direzione coreana dei Marvel Studios ha diffuso in rete undiNew.Ilinternazionale si apre con un breve sunto dei trascorsi tra Sam Wilson e Steve Rogers, con quest’ultimo che affida lo scudo all’amico e collega (è successo nel film Avengers: Endgame). Successivamente una sequenza introduce per la prima volta nell’MCU il celebre metallo indistruttibile noto nei fumetti come Adamantio (ricordate di che metallo sono fatti gli artigli di Wolverine?).L’introduzione ufficiale delnell’MCU risale al film Eternals, di fatto si tratta del materiale con cui sono fatti i celestiali, e più in particolare Tiamut, il celestiale che emerso dal centro della Terra nel finale del film.ColdiNew, ricordiamo che nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale del casting di Rosa Salazar, trovate tutti i dettagli al nostro link.