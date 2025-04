Amministrazione Trump congela 22 miliardi di sovvenzioni per Harvard

Tgcom24.mediaset.it - Amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di sovvenzioni per Harvard Leggi su Tgcom24.mediaset.it La decisione arriva dopo che l'ateneo ha dichiarato di non voler accogliere le richieste di modifica delle sue politiche provenienti dal governo

