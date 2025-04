Passi carrai tempo scaduto Decaduti i vecchi permessi

Passi carrabili, quelli non rinnovati sono ufficialmente Decaduti. Con una determina dirigenziale, il Comune di Lucca ha dichiarato Decaduti tutti quei Passi carrabili che al 31 ottobre 2024 non erano stati rinnovati, previo il pagamento di un ammontare per la licenza. Una scelta che nei mesi scorsi è stata duramente contestata dall’opposizione, ma che l’assessore Nicola Buchignani rivendica, secondo cui si è trattato di fare ordine in una materia che era ormai cresciuta in modo esponenziale sedimentandone diritti vantati decenni fa. "Non abbiamo fatto tutto questo per fare cassa – spiega Buchignani – ma per fare ordine tra i 7000 Passi carrabili che erano stati concessi e che ora non servivano, anche in centro storico. Con questo provvedimento, ora sappiamo chi ha davvero la necessità di avere un passo carrabile e chi no, e comunque sono convinto che da qui a fine anno i numeri sono destinati ad aumentare: questo è stato l’anno zero, quello del riordino. Lanazione.it - Passi carrai, tempo scaduto. Decaduti i vecchi permessi Leggi su Lanazione.it carrabili, quelli non rinnovati sono ufficialmente. Con una determina dirigenziale, il Comune di Lucca ha dichiaratotutti queicarrabili che al 31 ottobre 2024 non erano stati rinnovati, previo il pagamento di un ammontare per la licenza. Una scelta che nei mesi scorsi è stata duramente contestata dall’opposizione, ma che l’assessore Nicola Buchignani rivendica, secondo cui si è trattato di fare ordine in una materia che era ormai cresciuta in modo esponenziale sedimentandone diritti vantati decenni fa. "Non abbiamo fatto tutto questo per fare cassa – spiega Buchignani – ma per fare ordine tra i 7000carrabili che erano stati concessi e che ora non servivano, anche in centro storico. Con questo provvedimento, ora sappiamo chi ha davvero la necessità di avere un passo carrabile e chi no, e comunque sono convinto che da qui a fine anno i numeri sono destinati ad aumentare: questo è stato l’anno zero, quello del riordino.

Potrebbe interessarti anche:

«La nuova procedura per il rinnovo dei passi carrai è ingiusta»

«Molti piacentini stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dal Comune con cui vengono informati della necessità di rinnovare l’autorizzazione per il passo carraio rilasciata nel 1996. La ...

Ex caserma Fanti, per il comune i passi carrai su via Saragozza sono legittimi

“I passi carrai della Caserma Fanti su via Saragozza richiesti dai privati all’Amministrazione comunale sono legittimi sia dal punto di vista tecnico che regolamentare. Da verifica degli uffici ...

Parma, che crollo: il tempo è scaduto, basta passi falsi

Il Parma è scarico. Molle, svuotato e lento: di gambe e di pensiero. Perde un altro scontro diretto, il settimo tra andata e ritorno e resta incollato al 18esimo posto in campionato. Se la corsa ...

Passi carrai, tempo scaduto. Decaduti i vecchi permessi. Capaccio, regolarizzazione passi carrabili: termini prorogati. VIETA LA SOSTA, MA IL PASSO CARRABILE È SCADUTO DA 18 ANNI. Taranto, stretta sui passi carrabili: a rischio morosi o con autorizzazioni scadute. Ne parlano su altre fonti

Segnala ilrestodelcarlino.it: "I passi carrai in via Saragozza sono legittimi e regolari" - "I passi carrai della Caserma Fanti su via Saragozza richiesti dai privati all’Amministrazione comunale sono legittimi sia dal punto di... "I passi carrai della Caserma Fanti su via Saragozza ...