Uomini autori di violenza Apre il Centro di recupero

autori di violenza, a partire dall’assunzione di responsabilità nei comportamenti e dal rispetto nelle relazioni. È l’obiettivo del nuovo Centro per gli Uomini autori di violenza (Cuav), operativo a Bergamo in via San Martino della Pigrizia, al numero civico 52. Il Centro può proporre percorsi agli Uomini che necessitino di un intervento per prevenire o interrompere i comportamenti violenti nei confronti delle donne o in famiglia. Chi intende aderire ai percorsi potrà acquisire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti e per comprendere a fondo le conseguenze della violenza sul ruolo genitoriale. I percorsi offerti dal Centro, inoltre, possono rappresentare parte di misure alternative alla detenzione o di programmi di reinserimento o recupero di soggetti condannati per reati sessuale o maltrattamento contro familiari o conviventi. Ilgiorno.it - Uomini autori di violenza. Apre il Centro di recupero Leggi su Ilgiorno.it Promuovere un cambiamento neglidi, a partire dall’assunzione di responsabilità nei comportamenti e dal rispetto nelle relazioni. È l’obiettivo del nuovoper glidi(Cuav), operativo a Bergamo in via San Martino della Pigrizia, al numero civico 52. Ilpuò proporre percorsi agliche necessitino di un intervento per prevenire o interrompere i comportamenti violenti nei confronti delle donne o in famiglia. Chi intende aderire ai percorsi potrà acquisire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti e per comprendere a fondo le conseguenze dellasul ruolo genitoriale. I percorsi offerti dal, inoltre, possono rappresentare parte di misure alternative alla detenzione o di programmi di reinserimento odi soggetti condannati per reati sessuale o maltrattamento contro familiari o conviventi.

Potrebbe interessarti anche:

Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza

IL SERVIZIO. È operativo a Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (Cuav).

Bergamo, attivo il Centro per gli uomini autori di violenza

È operativo a Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (CUAV). Il Centro può proporre percorsi agli uomini che necessitino di un intervento ...

Bergamo, attivo il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza

È operativo a Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (CUAV). Il Centro può proporre percorsi agli uomini che necessitino di un intervento ...

"Dieci domande sulla violenza", mercoledì 20 novembre un confronto fra Scuole, Università, Centri Antiviolenza e Centri per Uomini autori di Violenza. Messina, venerdì 14 Evaluna inaugura il Centro Uomini Autori di Violenza. Eboli: si amplia l'azione per il contrasto alla violenza di genere, apre uno sportello per "uomini maltrattanti". Istituito a Cepagatti uno sportello antiviolenza, per lottare contro la violenza di genere. Università: lunedì apre il 'punto di ascolto'. Convegno “Un altro genere di posizione: il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza su donne e bambini”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ecodibergamo.it: Bergamo, attivato il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza - IL SERVIZIO. È operativo a Bergamo, in via San Martino della Pigrizia 52, il nuovo Centro per gli uomini autori di violenza (Cuav). Il Centro può proporre percorsi agli uomini che necessitino di un ...

Lo riporta bergamo.corriere.it: Bergamo, è attivo il Centro per il recupero degli uomini violenti verso le donne - A cura della psicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII. I percorsi offerti possono rappresentare parte di misure alternative ...

Lo riporta ilmetropolitano.it: Violenza contro le donne: corsi recupero uomini maltrattanti - I Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza – Cuav sono gli unici a poter svolgere i percorsi di recupero (art. 3) e solo se inseriti in elenchi gestiti da enti pubblici e locali, enti ...