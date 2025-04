Lavori più complessi La biblioteca resta chiusa

biblioteca Statale di piazza Corteorlandini, chiusa ormai dallo scorso gennaio per la rottura del tirante di una volta della chiesa di Santa Maria Corteorlandini. I Lavori che sono svolti sotto il coordinamento della Soprintendenza hanno subito un cambiamento di programma che ha comportato la redazione di un nuovo progetto di recupero. Se inizialmente era previsto un intervento attraverso dei micropali che mettessero in sicurezza la chiesa e di conseguenza l’attigua biblioteca, ora si è deciso di procedere con la sostituzione di alcune catene che reggono la chiesa. Il nuovo progetto è stato affidato dalla Soprintendenza a uno studio tecnico di Modena e solo una volta licenziato potranno iniziare i Lavori di recupero. Lanazione.it - Lavori più complessi. La biblioteca resta chiusa Leggi su Lanazione.it Cambio di programma. E, inevitabilmente, ulteriore slittamento della riapertura dellaStatale di piazza Corteorlandini,ormai dallo scorso gennaio per la rottura del tirante di una volta della chiesa di Santa Maria Corteorlandini. Iche sono svolti sotto il coordinamento della Soprintendenza hanno subito un cambiamento di programma che ha comportato la redazione di un nuovo progetto di recupero. Se inizialmente era previsto un intervento attraverso dei micropali che mettessero in sicurezza la chiesa e di conseguenza l’attigua, ora si è deciso di procedere con la sostituzione di alcune catene che reggono la chiesa. Il nuovo progetto è stato affidato dalla Soprintendenza a uno studio tecnico di Modena e solo una volta licenziato potranno iniziare idi recupero.

