Mernap Faenza meeting del Panathlon

Mernap società sportiva di calcio a cinque, si è resa protagonista di una continua ascesa, vincendo tre campionati di fila (serie D, C2 e C1) fino a primeggiare in B nazionale. Attualmente si prepara per le semifinali di playoff con Jesi (mentre l'altra gara sarà tra Chieti e Teramo) il 26 aprile e il 3 maggio. Per raccontare questa bella storia sportiva, il Panathlon Club Faenza organizza per la serata di oggi (ore 20.15) al Bistrot Ristorante 'Rossini' in piazza del Popolo 22 a Faenza.

