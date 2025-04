Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi Scerni Crecchio orari percorso tv favoriti Frazione insidiosa per determinare il primo leader

oggi 15 aprile il Giro d'Abruzzo 2025, tornato nel calendario ciclistico dopo anni di assenza. La corsa italiana sarà composta da 4 entusiasmanti tappe che non lasceranno spazio al riposo dei corridori. Saranno percorsi, in totale, 615 chilometri con la tappa regina che prevedrà l'arrivo a Roccaraso. L'anno scorso vinse la classifica generale Alexey Lutsenko.Tante le asperità da superare nei quattro giorni di gara, con una prima tappa già molto movimentata. Saranno 18 le squadre al via, 2 di queste Word Tour con ben 10 team italiani presenti. La prima tappa partirà da Scerni ed arriverà dopo 151 chilometri a Crecchio. La prima maglia di leader verrà assegnata al termine di una tappa movimentata con un solo GPM presente.percorsoLa corsa italiana parte con una tappa tutt'altro che banale.

