Quotidiano.net - Dieci minuti da record . Lady Amazon e Katy Perry nello Spazio (e ritorno)

Chi bacia la terra, chi ringrazia l’universo. Hanno assaggiato l’assenza di forza di gravità e sono tornate tutte intere: défiléperfettamente riuscito. Non hanno un capello fuori posto e nelle tute "eleganti e sexy" della griffe Monse sembrano le nipoti delle Charlie’s Angels. Atterrano in sei, protagoniste di una missione epocale che le fa ridere e piangere insieme: il primo viaggio tutto al femminile oltre la mesosfera dopo poche lezioni last minute per astronauti. Una scorribanda a 106 chilometri sopra il livello del mare, oltre il confine immaginario della linea di Karman che separa la nostra atmosfera dal cosmo. Breve ma intensa: meno di, che però valgono evidentemente il prezzo del biglietto a sei zeri e sono "l’occasione per incoraggiare le giovani donne a lottare per i propri sogni".