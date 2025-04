Marianella L’Inter è favorita Bayern Monaco ferito ma pericoloso

Bayern Monaco è la prossima grande sfida di Champions League che attende i nerazzurri a San Siro. Massimo Marianella, su Sky Sport, esprime il suo pensiero riguardo il match di dopodomani.Bayern INSIDIOSO – L’Inter affronterà in casa il Bayern Monaco nel prossimo match che si giocherà tra due giorni. Dopo la vittoria di Cagliari in campionato, la squadra allenata da Simone Inzaghi è completamente concentrata su i tedeschi. I bavaresi nonostante alcune pesanti assenze, come Jamal Musiala e Manuel Neuer, rimangono una squadra coriacea, forte fisicamente e mentalmente. Massimo Marianella, su Sky, è convinto che L’Inter abbia buone chance di passare i quarti di finale contro i tedeschi: «È vero che il Bayern ha la potenzialità di poter ribaltare il risultato, ma io credo che sia un Bayern Monaco meno forte delL’Inter. Inter-news.it - Marianella: «L’Inter è favorita. Bayern Monaco ferito ma pericoloso!» Leggi su Inter-news.it Inter-è la prossima grande sfida di Champions League che attende i nerazzurri a San Siro. Massimo, su Sky Sport, esprime il suo pensiero riguardo il match di dopodomani.INSIDIOSO –affronterà in casa ilnel prossimo match che si giocherà tra due giorni. Dopo la vittoria di Cagliari in campionato, la squadra allenata da Simone Inzaghi è completamente concentrata su i tedeschi. I bavaresi nonostante alcune pesanti assenze, come Jamal Musiala e Manuel Neuer, rimangono una squadra coriacea, forte fisicamente e mentalmente. Massimo, su Sky, è convinto cheabbia buone chance di passare i quarti di finale contro i tedeschi: «È vero che ilha la potenzialità di poter ribaltare il risultato, ma io credo che sia unmeno forte del

