Viola, ha detto no. Ci ha pensato a lungo, ha valutato la proposta "lusinghiera", ma alla fine, dopo un weekend di valutazioni, ha deciso di declinare l’offerta. E lo ha fatto con un lungo video – 5 minuti e 18 secondi – pubblicato sui suoi profili social ieri mattina: "Se dovessi definirmi io sono donna, madre e scienziata". E quindi le motivazioni del suo no: "Ci ho riflettuto molto ed è vero che sarebbe importante restituire qualcosa alla mia regione, ma io già restituisco non solo al Veneto, ma a tutto il Paese perché faccio ricerca scientifica nell’ambito della salute e per quanto faccia ricerca di base è essenziale per il progresso della scienza e farlo seriamente ed eticamente è importante". Quotidiano.net - Viola declina l’offerta. E Crisanti s’arrabbia Leggi su Quotidiano.net Si complica per il Pd la corsa alla successione di Luca Zaia in Veneto. Mentre appare tutt’altro che agevole anche l’altra partita, quella interna alla maggioranza, ieri il volto scelto da Elly Schlein per correre a nuovo governatore della regione, ovvero l’immunologa padovana Antonella, ha detto no. Ci ha pensato a lungo, ha valutato la proposta "lusinghiera", ma alla fine, dopo un weekend di valutazioni, ha deciso dire. E lo ha fatto con un lungo video – 5 minuti e 18 secondi – pubblicato sui suoi profili social ieri mattina: "Se dovessi definirmi io sono donna, madre e scienziata". E quindi le motivazioni del suo no: "Ci ho riflettuto molto ed è vero che sarebbe importante restituire qualcosa alla mia regione, ma io già restituisco non solo al Veneto, ma a tutto il Paese perché faccio ricerca scientifica nell’ambito della salute e per quanto faccia ricerca di base è essenziale per il progresso della scienza e farlo seriamente ed eticamente è importante".

