Lanazione.it - Il meteo è un dilemma. L’invito degli esperti: "Seguite gli aggiornamenti"

Leggi su Lanazione.it

Sul web, dove si tende a estremizzare un po’ tutto, è già un proliferare di meme sull’ennesima Pasquetta bagnata. C’è chi è risalito indietro nel tempo per suffragare la tesi secondo cui, negli ultimi anni, l’unica Pasquetta benedetta dal sole sia stato quello del 2020, in pieno lockdown. Ma è davvero così? Ne abbiamo parlato con i previsori del Consorzio Lamma. E gli, al netto di una tendenza che ad oggi non ispira una grande fiducia, invitano a prendere le previsioni con le molle. Insomma è presto per fasciarsi la testa. "Quando si fanno le previsioni con oltre sei giorni di anticipo, bisogna usare tutte le precauzioni possibili – spiega il previsore Claudio Tei – in un periodo come questo, caratterizzato da una certa variabilità. Il consiglio è di non prendere alla lettera le previsioni per Pasqua e Pasquetta fatte con largo anticipo, ma di seguire gli