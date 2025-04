Lanazione.it - Il restauro dei nostri tesori. Risplende la Madonna con bambino

Scoperta nei depositi della Chiesa di Santa Maria del Carmine, dopo un silenzio durato più di settant’anni ’Lacon’, risalente ai primissimi anni del Quattrocento realizzata per la devozione personale, è tornata visibile al pubblico, per l’occasione nella cappella Brancacci. La statua in stucco policromo fu infatti citata per l’ultima volta nel 1952, come un’opera collocata sull’ultimo altare a destra entrando in chiesa dedicato all’Arcangelo Raffaele. L’opera, restaurata ora dai Friends of Florence, fu creata con la tecnica ’a calco’, una pratica seriale diffusa nel Quattrocento: da un prototipo ossia un’opera scolpita o modellata direttamente dall’artista, era ricavata una forma al negativo in gesso dal quale potevano essere eseguite moltissime copie. Lacondel Carmine appartiene alla tipologia più replicata nel Quattrocento, quella tradizionalmente riferita a Lorenzo Ghiberti ed appare come l’esemplare qualitativamente più elevato.