Sospeso il progetto dello stadio il comitato Merito nostro

stadio del Milan a San Donato, il comitato "no stadio" rivendica il ruolo di pressing svolto a partire dal 2023 per cercare di allontanare il progetto di un’arena da 72mila posti nell’area San Francesco. "Siamo stati capaci di creare partecipazione attorno ad una posizione di contrarietà che abbiamo ribadito in più modi, sempre con coerenza e con l’obiettivo di metterci in ascolto dei cittadini. Ilgiorno.it - Sospeso il progetto dello stadio, il comitato: "Merito nostro" Leggi su Ilgiorno.it Una petizione con 3mila firme; oltre 10mila volantini distribuiti fra San Donato, Chiaravalle e Rogoredo; sit-in e assemblee pubbliche. E ancora, banchetti al mercato; cene di autofinanziamento; audizioni in Regione e Città Metropolitana; un ricorso legale e la richiesta, poi respinta, di un referendum popolare. All’indomani della sospensione dell’accordo di programma per la costruzione del nuovodel Milan a San Donato, il"no" rivendica il ruolo di pressing svolto a partire dal 2023 per cercare di allontanare ildi un’arena da 72mila posti nell’area San Francesco. "Siamo stati capaci di creare partecipazione attorno ad una posizione di contrarietà che abbiamo ribadito in più modi, sempre con coerenza e con l’obiettivo di metterci in ascolto dei cittadini.

Potrebbe interessarti anche:

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto»

di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione ...

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani

Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo ...

Edizione 2025 del progetto "Libro sospeso" per le persone detenute

Nel mese di dicembre 2024, il presidente di Cittadinanzattiva Treviso, Francesco Rocco, nel presentare le risultanze del primo anno del Progetto regionale “Strade Sbarrate” (progetto rientrante nel ...

Sospeso il progetto dello stadio, il comitato: "Merito nostro". San Donato: Comitato No Stadio e 5 Stelle soddisfatti per il progetto sospeso. Milan su San Siro, sospeso l'iter per il nuovo stadio a San Donato. Aperta un'indagine sul nuovo San Siro dopo l'esposto del comitato «Sì Meazza». Stadio a Pietralata, il Campidoglio riconsegna le aree all’AS Roma: ripartono i sondaggi. Stadio Empoli, in Commissione la posizione del Comune. I dubbi e i punti in sospeso. Ne parlano su altre fonti

Nota di ilcittadino.it: San Donato: Comitato No Stadio e 5 Stelle soddisfatti per il progetto sospeso - CASO MILAN La società valuta in alternativa la creazione di un polo per la preparazione sportiva ...

Nota di laziopress.it: Castelli (Comitato Stadio Flaminio): "Contrari al progetto Lazio, pronti ad andare al TAR…" - Il portavoce del Comitato Stadio Flaminio, Giulio Castelli, è intervenuto questa mattina su Radio Roma Sound nel programma Cronache Laziali ...

Segnala romadailynews.it: Stadio Flaminio: Dopo scontri di ieri sempre più convinti per il no al progetto Lotito. L’amministrazione non ci ascolta pronti ad andare al TAR - Giulio Castelli portavoce del Comitato Stadio Flaminio è intervenuto nel programma Cronache Laziali in onda su Radio Roma Sound. Di seguito le sue parole: ...