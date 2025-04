Ilrestodelcarlino.it - Una quarantina di cittadini contesta la gestione del bar comunale, affidata a Planet Aut

"La situazione del bar bocciodromo è praticamente precipitata". A sostenerlo sono unadiin una lettera inviata al sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. "Possiamo solo dire di essere stati presi in giro in quanto lei ha completamente disatteso le promesse", aggiungono nella missiva. I clienti del bar bocciodromo riferiscono che il locale (di proprietà del Comune) ora "apre alle 10 del mattino, lo spazio riservato ai clienti è ricavato in prossimità dell’entrata con tavolini precari e sedie inadeguate che spesso vengono utilizzati in estate all’esterno. Segnaliamo che in diversi casi nel tardo pomeriggio i clienti vengono incalzati ad andarsene in quanto incombono i preparativi per le cene serali. Lo spazio riservato, essendo in prossimità dell’entrata, risulta ridicolo per le dimensioni anguste e i clienti vengono ammassati venendo meno ai più semplici requisiti di salute e sicurezza pubblica".