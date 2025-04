It.insideover.com - L’India schiera la flotta: Modi fa sul serio con le maxi-esercitazioni in Africa

sta mettendo in campo la più corposa esercitazione militare mai promossa inorientale da Nuova Delhi, in un’importante manifestazione di proiezione di potenza che esibisce una crescente assertività dello Stato asiatico tanto per mostrare la sua volontà di “mostrare bandiera” in un’area calda del mondo, quanto per costruire una strategia oceanica di portata regionale.L’esercitazioneIndia Key Maritime Engagemen (Aikeyme) ha preso ufficialmente il via domenica a Dar es Salam, capitale della Tanzania, e avrà il suo clou con le manovre in mare tra mercoledì e venerdì nel cuore dell’Oceano Indiano occidentale. 9 Statini, tra cui anche il Kenya e le insulari Mauritius e Madagascar, si uniranno alper manovre orientate a testare le capacità operative comuni e l’efficacia degli strumenti di contrasto alla pirateria su base regionale, ritenuti fondamentali per garantire la libertà di navigazione e commercio che anche Nuova Delhi considera vitale per la sua proiezione geopolitica.