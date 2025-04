Vargas Llosa la libertà di narrare Addio al Nobel de La città e i cani

Vargas Llosa, lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2010 scomparso domenica sera a 89 anni nella capitale del suo Perù dov’era tornato a vivere riaccompagnandosi nel 2023 con la moglie Patricia. Era malato da tempo e "ormai sembrava un pensionato qualunque quando si appoggiava sul suo bastone per fare due passi" dicono i vicini. Vargas Llosa era nato ad Arequipa, nel sud del Paese, il 28 marzo 1936. La sua lunga vita è stata piena di sommovimenti e il suo percorso letterario e politico complesso, ma audace e sempre sorprendente. Il teatro, dicevamo. L’ultima volta che fu in Italia, nel novembre 2022 a Firenze, raccontò che a colpirlo fu assistere da liceale a Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller al teatro Segura. Quotidiano.net - Vargas Llosa, la libertà di narrare. Addio al Nobel de “La città e i cani“ Leggi su Quotidiano.net "Se a Lima ci fosse stata una scena teatrale importante sarei stato un drammaturgo, non un romanziere". Il teatro era una delle grandi passioni di Mario, lo scrittore premioper la Letteratura 2010 scomparso domenica sera a 89 anni nella capitale del suo Perù dov’era tornato a vivere riaccompagnandosi nel 2023 con la moglie Patricia. Era malato da tempo e "ormai sembrava un pensionato qualunque quando si appoggiava sul suo bastone per fare due passi" dicono i vicini.era nato ad Arequipa, nel sud del Paese, il 28 marzo 1936. La sua lunga vita è stata piena di sommovimenti e il suo percorso letterario e politico complesso, ma audace e sempre sorprendente. Il teatro, dicevamo. L’ultima volta che fu in Italia, nel novembre 2022 a Firenze, raccontò che a colpirlo fu assistere da liceale a Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller al teatro Segura.

Per Vargas Llosa la libertà economica era una battaglia culturale prima che politica

Le convinzioni più profonde di ciascuno di noi prendono forma nei primi anni di vita. Gli anni a venire servono, se va bene, a metterle in bella copia. Vale anche per Mario Vargas Llosa, morto ...

Addio a Mario Vargas Llosa, il Nobel che fece della libertà una forma narrativa

È morto a 89 anni, nella sua Lima, Mario Vargas Llosa, uno dei più grandi scrittori del nostro tempo. A darne notizia è stata la famiglia: si è spento “in pace, circondato dai suoi cari”. Nato il 28 ...