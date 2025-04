Bullismo in classe Serve una scuola in cui nessuno si senta solo

Serve un impegno educativo strutturato e sistemico nella lotta contro ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza psicologica tra pari". Piena solidarietà e appoggio alla studentessa vittima di Bullismo di cui abbianmo riferito nei giorni scorsi dal Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani che in una nota si appella a genitori, scuola e istituzioni per il caso della giovane, di origini straniere che , ha tentato il suicidio a scuola, vittima di episodi di Bullismo da parte di alcuni compagni. solo l’intervento tempestivo di una compagna di classe e di un docente ha impedito che il gesto estremo avesse conseguenze irreparabili. "Questo evento – scrive Romano Pesavento presidente Cnddu – tanto doloroso quanto emblematico, richiama l’attenzione sull’urgenza di un impegno educativo strutturato e sistemico nella lotta contro ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza psicologica tra pari. Lanazione.it - Bullismo in classe: "Serve una scuola in cui nessuno si senta solo" Leggi su Lanazione.it MASSA CARRARA"un impegno educativo strutturato e sistemico nella lotta contro ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza psicologica tra pari". Piena solidarietà e appoggio alla studentessa vittima didi cui abbianmo riferito nei giorni scorsi dal Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani che in una nota si appella a genitori,e istituzioni per il caso della giovane, di origini straniere che , ha tentato il suicidio a, vittima di episodi dida parte di alcuni compagni.l’intervento tempestivo di una compagna die di un docente ha impedito che il gesto estremo avesse conseguenze irreparabili. "Questo evento – scrive Romano Pesavento presidente Cnddu – tanto doloroso quanto emblematico, richiama l’attenzione sull’urgenza di un impegno educativo strutturato e sistemico nella lotta contro ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza psicologica tra pari.

Potrebbe interessarti anche:

Niqab in classe, Valditara: “La scuola è luogo di integrazione e non di sottomissione. Serve una legge che riveda la normativa vigente”

Un istituto superiore di Monfalcone, in provincia di Gorizim è al centro di un acceso dibattito nazionale sul velo integrale. La dirigente scolastica, per garantire l'identificazione delle ...

Monfalcone, l'uso del niqab in classe e il nodo integrazione. Valditara: "Serve una legge"

Sta facendo discutere il caso dell'istituto superiore “Sandro Pertini” di Monfalcone, dove alcune studentesse islamiche indossano il niqab (il velo integrale) a lezione e lo sollevano solamente per ...

Salvini: “Forza Trump, obiettivo pace”. Tajani: “Serve prudenza”. Schlein: “Bullismo contro Zelensky, Meloni scelga con chi stare”

Il vicepremier Matteo Salvini è uno dei primi a intervenire dopo lo scontro durante il faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Il ...

Bullismo in classe: "Serve una scuola in cui nessuno si senta solo". Vittima di bullismo lascia la scuola, la mamma: "Terrorizzata da ciò che può succedere, solo così posso proteggerla". Cosa deve fare la scuola per contrastare questi fenomeni. Studentessa si ritira da scuola dopo mesi di bullismo omofobo. Bullismo omofobico a Ferrara: studentessa 16enne costretta a cambiare scuola perchè gay. Alunna minorenne tenta il suicidio a scuola gettandosi dalla finestra: salvata dai compagni, era vittima di bullismo. Vittima di bullismo, studentessa tenta il suicidio a scuola: compagni riescono a fermarla appena in tempo. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: "Bullismo e cyberbullismo, l’importanza di chiedere aiuto" - Gli studenti della scuola Mattei di Castel di Lama hanno intervistato la dottoressa. Irene Silvestri: "Spesso le conseguenze si verificano nel breve e nel lungo termine" . .

Segnala fanpage.it: Vittima di bullismo, studentessa tenta il suicidio a scuola: compagni riescono a fermarla appena in tempo - Il drammatico episodio in una scuola nella provincia di Massa Carrara: la giovane stava per lanciarsi da una finestra quando alcuni compagni se ne sono ...

mammemagazine.it comunica: Bullismo e cyberbullismo, dati preoccupanti a scuola: occorre un cambiamento culturale profondo - È emergenza sociale sulle pagine di cronaca: aumentano tra gli adolescenti i casi di bullismo e cyberbullismo, revenge porn e il body shaming. Interviene il ... Read more ...