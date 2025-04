Cercasi soluzioni Una ricetta con tre priorità

Lanazione.it - Cercasi soluzioni: "Una ricetta con tre priorità" Leggi su Lanazione.it "Ci troviamo di fronte all’ennesimo vergognoso episodio di violenza avvenuto all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa". Così Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene sul caso del medico Michele Bardini. "Ancora una volta – spiega Petrucci in una nota – esprimo tutta la mia vicinanza al personale sanitario, ma non basta! Servono risposte concrete ed immediate perché questa struttura è troppo spesso bersaglio di violenti che mettono in pericolo gli operatori ed i pazienti". Secondo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia "per la sicurezza dell’ospedale Cisanello Regione ed Asl devono portare a termine almeno queste tre azioni". Che sono così specificati "il sistema di videosorveglianza deve avere un collegamento diretto con la centrale operativa della Questura".

Potrebbe interessarti anche:

Carciofi ripieni alla siciliana, la ricetta!

La ricetta dei carciofi ripieni è una ricetta tipica siciliana, una ricetta molto semplice che prevede un ripieno con pangrattato, acciughe, aromi e formaggio. In genere i carciofi ripieni ...

Guide pratiche, consigli utili e soluzioni ai problemi: nasce su Facebook una pagina dedicata al mondo degli smartphone

Un’altra iniziativa per aiutare a distanza chi utilizza i nuovi smartphone arriva ancora una volta da Santa Maria Nuova di Bertinoro. Giuseppe Battista, ex riparatore di smartphone, in possesso ...

Kompany in emergenza prima di Bayern Monaco-Inter: “Proveremo anche soluzioni creative”

Kompany non rivela nessuna anticipazione sulla possibile formazione del Bayern: "Dall'inizio della stagione non ho mai detto chi scenderà in campo, dormiamo stanotte e lo vedremo domani"Continua a ...