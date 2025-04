Lanazione.it - I retroscena nelle carte: "Ci mettevano fretta". Pericolo inquinamento

Leggi su Lanazione.it

"Un mese di ritardolavorazioni di via Mariti". Per questo c’era chi "metteva". Le cause del crollo sono riconducibili a una "problematica di erronea progettazione". Perché Rdb Ita era "dotata di impianti efficienti e idonei alla produzione", e le imperfezioni rinvenute sui prefabbricati erano di carattere "estetico o geometrico", mai "strutturale". È in estrema sintesi la versione di Alfonso D’Eugenio, ex amministratore della Rdb Ita (in carica fino a febbraio scorso), la società produttrice della trave crollata il 16 febbraio 2024, riportata durante il suo interrogatorio. Anche altre dichiarazioni, esposte da un nuovo testimone, hanno però colpito inquirenti e giudici. D’Eugenio, nei mesi dopo il crollo e ormai non più a capo della società, avrebbe infatti ricordato ad alcuni dipendenti della Rdb Ita – che si stavano adoperando con l’amministratore giudiziario nominato per far riprendere le attività all’azienda sotto sequestro – che "la proprietà era sempre loro e che lo dovevano tenere aggiornato su quello che dicevano e facevano e sulle questioni sulle quali avrebbero dovuto investire".