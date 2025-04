Il Gruppo Hera investe 214 milioni nel Riminese

Gruppo Hera annuncia entro la fine del 2028 investimenti nella provincia di Rimini per 214 milioni di euro. È quanto emerge dal Piano industriale 2024-2028 della multiutility, presentato ieri ai sindaci dei 25 comuni serviti sul territorio. Sono previsti nel Riminese oltre 175 milioni di investimenti destinati al ciclo idrico integrato, a cui aggiungere più di 30 milioni per la filiera ambiente e 8 milioni per le reti di gas ed energia. Investimenti finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica. Il Gruppo ha valutato che nel quinquennio ci saranno ricadute economiche per oltre 650 milioni di euro. È quanto quanto detto ieri dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall'amministratore delegato Orazio Iacono ai sindaci e agli amministratori dei 25 comuni.

