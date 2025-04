Si rivolta e lo azzanna al volto Bambino di sei anni ferito dal Golden Retriever della nonna

La vittima, che ha riportato una lesione importante ma non è in pericolo di vita, è un bimbo tedesco di 6 anni, che era in casa con la nonna e il fratello più grande, in una abitazione di via Ceresola in località Ramponio, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, quando i due fratelli erano in cucina con il Golden Retriever della nonna, un cane di quattro anni abituato a stare con i nipotini della sua padrona, che all'improvviso ha azzannato il bimbo al volto, ferendolo all'orecchio e alla guancia destra. La donna, 60 anni, ha subito chiamato il 118: i soccorritori hanno medicato sul posto la ferita, e poi trasportato il bimbo in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, che indica un grado medio di gravità.

