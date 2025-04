Accoltellato in stazione resta grave

C'è attesa per l'udienza di convalida del diciannovenne colombiano di Casalpusterlengo che, sabato sera, attorno alle 23, nei pressi dello scalo ferroviario di Lodi, ha sferrato una coltellata alla testa a un diciottenne di origine egiziana residente a Piacenza. Il sudamericano era stato arrestato da una volante della polizia e ora attende la sua sorte in carcere: in queste ore sarà il Gip a pronunciarsi. Intanto, secondo quanto appreso, i medici non hanno sciolto la prognosi per il diciottenne in ospedale. Gli uomini della Questura stanno approfondendo i contorni della vicenda e cercano di capire in quale contesto può essere maturata l'aggressione: o il diciannovenne si è scagliato contro il diciottenne in quanto lo avrebbe riconosciuto come autore del furto del suo monopattino o l'episodio potrebbe essere legato al mondo degli stupefacenti, avendo entrambi precedenti specifici alle spalle.

