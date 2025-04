Sicuri sia sempre tutta colpa di Donald Trump

Liberoquotidiano.it - Sicuri sia sempre tutta colpa di Donald Trump? Leggi su Liberoquotidiano.it La guerra in Ucraina partì nel 2007 con il conflitto in Donbass; la grande crisi del sistema del commercio mondiale è in fieri dagli anni '70, quando gli Stati Uniti andarono in rosso fisso sulla loro bilancia commerciale, che ha subìto colpi micidiali fino ad arrivare al crac del 2007-2008, seguito da una grande recessione, senza che nessuno abbia mai riparato il corto circuito; l'ascesa della Cina e la fine di qualsiasi illusione sul suo ingresso nell'ordine liberale è chiara da quando Deng morì nel 1997, i suoi successori non furono grandi figure, fino a quando non arrivò Xi Jinping, presidente che non ha scadenza, è più potente di Mao Tse Tung, ha sposato il capitalismo di Stato (chi pensa che esista quello privato in Cina è pazzo da legare, tutto è il Partito e il Partito è tutto) con il confucianesimo e il risultato è che a Hong Kong è sparita la libertà, il resto del paese non l'ha mai avuta e in compenso la nostra è minacciata dal Dragone.

Potrebbe interessarti anche:

Gli stivaletti marroni, in inverno e in primavera, sono uno degli investimenti più sicuri sia per l’ufficio che per le serate fuori

Nel 2025, l’anno del Pantone Mocha Mousse, tutte le nuances del marrone sono quelle su cui puntare a piede libero. Ecco cinque idee classy e di tendenza per abbinare gli stivaletti marroni. Con i ...

Berrettini racconta l’antidoping: “Mentre fai pipì stanno lì a guardare per essere sicuri sia tua”

Nel podcast Tintoria, Matteo Berrettini ha dato spettacolo raccontando alla sua maniera come funzionano i test anti-doping nel tennis.Continua a leggere

“Il Papa è morto, se non è così mi ritiro”, disse Corona. Dopo l’affaccio di Bergoglio rilancia: “Sicuri sia proprio lui?”

Settimane fa Fabrizio Corona aveva dato Bergoglio per morto da mesi. Le immagini del Pontefice che parla ai fedeli smentiscono i complottismi sul suo conto ma Corona, anziché scusarsi, ...

Sicuri sia sempre tutta colpa di Donald Trump? | .it. "Siamo sicuri che è tutta colpa di TikTok?": al PalaMiwa un incontro per genitori, educatori e allenatori. LA CRISI INDUSTRIALE: PER L’UNICA VERA EMERGENZA NAZIONALE SERVE UNA RICETTA LIBERALE. Chi è davvero responsabile dello spreco alimentare?. NVIDIA conferma: i nuovi connettori di alimentazione ausiliaria sono sicuri. Graziani: "Gudmundsson ha deluso le aspettative. Ma siamo sicuri che sia colpa sua?". Ne parlano su altre fonti

forzapalermo.it riferisce: Palermo, ma siamo davvero sicuri che fosse tutta colpa di Corini l’anno scorso? - Una colpa per larghi tratti attribuibile al tecnico ex Fermana ... perché è sempre il futuro a dover essere guardato con occhio di speranza, ma di sicuro ad un anno di distanza più di qualcuno avrà ...

Riporta msn.com: Pensioni più basse, tutta colpa degli anni “persi”: con un solo documento recuperi centinaia di euro mensili - Potrebbe essere tutta colpa degli anni che non ti sono stati ... un importante documento da avere a portata di mano per essere sicuri di poter contare su una pensione come si deve.

Scrive informazione.it: Capello a Italpress: 'Pensate sia tutta colpa di Thiago Motta? Il problema della Juventus è la società' - L'ex tecnico sembra infatti avere le idee abbastanza chiare sulla situazione bianconera:CAPELLO- "Pensate sia tutta colpa di Thiago Motta? E il direttore sportivo? Ricordate quello che hanno fatto ...