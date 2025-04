Risarcimento per ingiusta detenzione

Risarcimento dei danni per ingiusta detenzione di 241mila euro per Salvino La Rocca, 56enne, che ha trascorso più di 5 anni e mezzo in carcere con l'accusa di essere l'intermediario per l'omicidio di Paolo Vivacqua, rotamat siciliano trapiantato in Brianza, ucciso nel 2011 con 7 colpi di pistola in ufficio a Desio. La somma era stata stabilita dalla Corte di Appello di Milano su ricorso del 56enne. La Procura generale si era opposta alla richiesta di Risarcimento, mentre è stato respinto il ricorso in Cassazione di La Rocca che di indennizzo aveva chiesto il doppio. I giudici milanesi hanno ritenuto che La Rocca abbia avuto "comportamenti oggettivamente ambigui" nella infinita vicenda giudiziaria che ha avuto inizio il 2 dicembre 2015 con la sentenza della Corte di Assise di Monza che ha condannato a 23 anni di reclusione Diego Barba (imputato come mandante dell'assassinio insieme alla moglie della vittima Germania Biondo, poi assolta definitivamente, mentre Barba attende la pronuncia sul Risarcimento da ingiusta detenzione) e La Rocca, ritenuto intermediario tra il mandante e gli esecutori materiali del delitto, Antonino Giarrana e Antonino Radaelli, condannati all'ergastolo e già in carcere per il successivo omicidio della consuocera di Vivacqua, Franca Lojacono, accoltellata alla gola in auto nel box della sua abitazione per farsi dire dove Vivacqua teneva 5 milioni di euro.

