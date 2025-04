Pienone in centro i commercianti sorridono

centro animato, bella gente, bar e ristoranti pieni da venerdì, fino a domenica sera. La sinergia di tanti attori del territorio ha creato un forte legame tra la città e l’evento sportivo Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025. "Il Truck food festival ai Boschetti, all’unisono con l’allestimento tematico nei negozi – sottolinea Alessandro Fede Pellone (in foto), segretario Confcommercio Monza – ha creato un bel movimento e un trait d’union con la città. Adesso è un po’ presto per tirare le somme e quantificare i risultati, ma possiamo dire di aver attratto nel centro di Monza un buon numero di persone. Come immaginavamo, ha funzionato la formula di collegamento diretto tra l’evento sportivo di respiro internazionale, con la vita culturale, economica e sociale della città. Molto meglio che se avessimo organizzato un evento sportivo a sé stante, racchiuso al tennis club". Ilgiorno.it - Pienone in centro, i commercianti sorridono Leggi su Ilgiorno.it animato, bella gente, bar e ristoranti pieni da venerdì, fino a domenica sera. La sinergia di tanti attori del territorio ha creato un forte legame tra la città e l’evento sportivo Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025. "Il Truck food festival ai Boschetti, all’unisono con l’allestimento tematico nei negozi – sottolinea Alessandro Fede Pellone (in foto), segretario Confcommercio Monza – ha creato un bel movimento e un trait d’union con la città. Adesso è un po’ presto per tirare le somme e quantificare i risultati, ma possiamo dire di aver attratto neldi Monza un buon numero di persone. Come immaginavamo, ha funzionato la formula di collegamento diretto tra l’evento sportivo di respiro internazionale, con la vita culturale, economica e sociale della città. Molto meglio che se avessimo organizzato un evento sportivo a sé stante, racchiuso al tennis club".

Potrebbe interessarti anche:

Arezzo, sicurezza nel centro storico: intensificati i controlli e il dialogo con i commercianti

Si è tenuta questa mattina in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza degli assessori Chierici e Casi e dei vertici provinciali delle ...

Allarme dei commercianti in centro a Empoli: “Furti e spaccio in aumento, viene voglia di lasciar perdere”

Empoli, 28 gennaio 2025 – La pausa pranzo e la sera, in orario di chiusura, sono i momenti più critici. L’escalation di furti non si ferma, “poi ci sono i problemi di degrado, di spaccio”. “Bene gli ...

Libri in vetrina: i commercianti del centro storico aderiscono al progetto del festival del libro

Arezzo, 28 febbraio 2025 – L’Associazione Commercianti Centro Storico di Bibbiena aderisce con entusiasmo al progetto “Libri in vetrina”, proposto dall’amministrazione per vivere il festival del ...

Pienone in centro, i commercianti sorridono. Musicultura riaccende il centro storico: "Grande movimento, ricadute positive". A Ferrara in piazza è già Natale. Sorridono i commercianti. L’Aquila: tanti turisti, ma non tutti i commercianti sorridono. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Pienone in centro a Porto Sant'Elpidio per Dargen D’Amico: «Ballano tutti, una chiusura in bellezza» - Si vede scendere la fiumana di persone in centro. Si vedono anche in foto tre uomini della giunta Ciarpella in compagnia dell’ultima star salita sul palco elpidiense: Dargen D’Amico.