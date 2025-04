Capannone Nervi errore ignorare la minoranza Ora serve un consiglio aperto sul progetto

progetto di riqualificazione per il Capannone Nervi, sarebbe opportuno convocare un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per spiegare in cosa consisterà". Così interviene l'ex senatore Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati. La scorsa settimana la giunta del sindaco Andrea Michelini ha reso noti gli esiti dei campionamenti effettuati a febbraio. Dagli accertamenti condotti dall'Ast, è emersa la presenza di amianto sulla guaina del Capannone. La minoranza aveva protestato, perché l'amministrazione ha comunicato i risultati delle analisi solo nella conferenza stampa pochi giorni fa, invece di rispondere alla richiesta di accesso agli atti.

