Ilaria Palomba Il tempo umano è divorato dalla brama di raggiungere degli standard essere come qualcun altro

Vanityfair.it - Ilaria Palomba: «Il tempo umano è divorato dalla brama di raggiungere degli standard, essere come qualcun altro» Leggi su Vanityfair.it C'è un tentato suicidio nella storia della scrittrice del memoir Purgatorio: « La vita mi appare la più estrema manifestazione dell’assurdo e il suicidio resta l’ultimo grido di guerra contro l’insensatezza. Però non posso sprecare la vita di riserva con i pensieri che avevo nell’altra»

Espiazione e rinascita nel nuovo libro di Ilaria Palomba, proposto per il Premio Strega 2025

Purgatorio è il nuovo libro della scrittrice Ilaria Palomba, edito Alter Ego Edizioni. Una storia di rinascita, espiazione e purificazione. La scrittrice attraverso il titolo evoca la dimensione ...

Ilaria Palomba Pubblica il Nuovo Libro “Purgatorio”

A febbraio 2025, Ilaria Palomba pubblica il suo nuovo libro, “Purgatorio” (Alter Ego Edizioni). La scrittrice, originaria della Puglia ma residente a Roma, è apprezzata per la sua abilità nel ...

