Lanazione.it - "Puntiamo all’evoluzione. Il segreto sta in una app"

Leggi su Lanazione.it

Un’impresa familiare nata nel 1953 e arrivata alla sua quarta generazione. Quella di Bianca Mantovani (nella foto), che a 25 anni si occupa del versante digitale delle boutiques Mantovani Shop. Sette punti vendita in Toscana e sede a San Giovanni per uno dei riferimenti regionali per l’abbigliamento di lusso. Una storia che parte dalla prima generazione di sarti e venditori di tessuti e arriva a quella di Bianca, che guarda alla digitalizzazione di brand e servizi. "Nel tempo abbiamo capito che c’era l’esigenza di comunicare ancora meglio con i clienti, in modo che i nostri servizi fossero più accessibili". Vendita online, social e poi un’app. "Tutto il nostro lavoro ha come obiettivo la cura del cliente e la tecnologia è uno strumento per raggiungerlo. Attraverso la app il cliente può consultare la lista dei punti vendita e l’offerta dei brand, acquistare attraverso l’ecommerce, e fissare un appuntamento per una sessione di shopping personalizzato".