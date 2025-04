Protagonisti ’Popoli culture e tradizioni’ Visentin racconta il suo viaggio a Papua

culture e tradizioni" organizzato da Pro Loco di Copparo, col patrocinio del Comune di Copparo. Ospite sarà Luigi Visentin che parlerà di "Papua, tra le popolazioni dei Koroway e degli Yali". Visentin racconterà il suo viaggio a Papua, nell'isola della Nuova Guinea, dove si trovano popolazioni che vivono in capanne e in case sugli alberi, che si nutrono di ciò che raccolgono nella foresta, di caccia e di piccoli scambi. Popolazioni che vivono in luoghi protetti da un'impenetrabile foresta. Tutti i cittadini sono invitati, l'ingresso è libero.

