Processione storica con confraternite e costumi Un successo di pubblico per le vie del paese

È in archivio con successo e con notevole partecipazione di pubblico la Processione storica tenutasi sabato scorso. È stato riproposto come accade dal 2022 un evento testimoniato nel XVII secolo che accompagnava con numerosissimi personaggi la Processione del Cristo morto. Personaggi in costume del Vecchio e del Nuovo Testamento hanno sfilato nel centro storico aprendo idealmente la "porta" per vivere nella sua compiutezza la settimana santa. Hanno partecipato anche alcune confraternite delle città di Cagli, Gubbio e Pergola a ricordare la solidarietà ricevuta dalle popolazioni vicine nei giorni susseguenti la tragica alluvione del settembre 2022, ma anche come elemento aggregativo di un territorio dal punto di vista culturale. La toccante e suggestiva sfilata, dopo aver percorso le principali vie del nucleo storico del paese, ha vissuto il suo epilogo sulle scenografie di piazza Luceoli che saranno teatro della sacra rappresentazione della Turba.

