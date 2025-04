Caduta fatale nel cantiere Morto per non perdere tempo Tre condanne e una prescrizione

condanne per la morte sul lavoro di Flavio Bani, operaio di 49 anni di Ghisalba nella Bergamasca, Morto nel 2019 dopo essere caduto da tre metri di altezza mentre in cima a una scala stava posizionando una canna dell’acqua sul tetto di un edificio in costruzione nel cantiere dell’Istituto Auxologico a Meda. Il giudice del Tribunale di Monza Guglielmo Gussoni ha inflitto per concorso in omicidio colposo 1 anno e mezzo di reclusione a tre imputati (due hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena), mentre ha in parte assolto e in parte ritenuto prescritta l’accusa nei confronti di un quarto imputato. I condannati, in solido con le rispettive società chiamate come responsabili civili, dovranno pagare un risarcimento dei danni alla moglie 55enne dell’operaio e ai due figli della coppia, un ragazzo 26enne e la sorella 18enne, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 150mila euro ciascuno. Ilgiorno.it - Caduta fatale nel cantiere. Morto "per non perdere tempo". Tre condanne e una prescrizione Leggi su Ilgiorno.it Treper la morte sul lavoro di Flavio Bani, operaio di 49 anni di Ghisalba nella Bergamasca,nel 2019 dopo essere caduto da tre metri di altezza mentre in cima a una scala stava posizionando una canna dell’acqua sul tetto di un edificio in costruzione neldell’Istituto Auxologico a Meda. Il giudice del Tribunale di Monza Guglielmo Gussoni ha inflitto per concorso in omicidio colposo 1 anno e mezzo di reclusione a tre imputati (due hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena), mentre ha in parte assolto e in parte ritenuto prescritta l’accusa nei confronti di un quarto imputato. I condannati, in solido con le rispettive società chiamate come responsabili civili, dovranno pagare un risarcimento dei danni alla moglie 55enne dell’operaio e ai due figli della coppia, un ragazzo 26enne e la sorella 18enne, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 150mila euro ciascuno.

