Ilgiorno.it - Gli studenti con disabilità sensoriali. Raddoppiata la spesa per il sostegno. Ma troppi enti servono una sola Ats

Aumenta l’intensità del bisogno più che la quantità. Ma il numero degliche se ne occupano è insufficiente, mentre la loro capillarità sul territorio resta disomogenea. Questo il quadro attuale dell’assistenza scolastica a bambini, alunni econo, detto altrim, non ude non ved, secondo quanto emerge dai riportati negli allegati all’ultima delibera approvata da Regione Lombardia sul tema, quella sulle linee guida per l’inclusione educativa con la quale la Giunta stanzia fondi per i prossimi due anni scolastici (2025/2026 e 2026/2027) e introduce premialità per incoraggiare una maggiore presenza degliin Lombardia. Nel dettaglio, il dato che più colpisce è quello relativo allasostenuta "per i Piani Individuali attivati a favore di bambini, alunni e" delle scuole di ogni ordine e grado.