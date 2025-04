Come una catapulta lo show di Herbert Ballerina

show dello scorso anno. Vetrine preziose. Per un Herbert Ballerina che tuttavia rimane ancora da scoprire. Specie nei panni del mattatore. O qualcosa del genere. Visto che è lui l’unico protagonista di "Come una catapulta", primo spettacolo teatrale del comico molisano, stasera in replica secca al Manzoni, per il cartellone stagionale dedicato al cabaret. Lavoro sostenuto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzioni. E titolo che proviene da un mezzo tormentone nato dalla collaborazione con Maccio Capatonda. Gli sketch di Pino Cammino, il "passante di professione". Uno dei tanti personaggi ideati in questi anni. Sempre alimentandosi di una comicità surreale, che sfiora il nonsense. Ilgiorno.it - Come una catapulta, lo show di Herbert Ballerina Leggi su Ilgiorno.it È un po’ il suo momento. Grazie soprattutto ai passaggi televisivi su Prime e su RaiDue. Oltre che nel Gialappadello scorso anno. Vetrine preziose. Per unche tuttavia rimane ancora da scoprire. Specie nei panni del mattatore. O qualcosa del genere. Visto che è lui l’unico protagonista di "una", primo spettacolo teatrale del comico molisano, stasera in replica secca al Manzoni, per il cartellone stagionale dedicato al cabaret. Lavoro sostenuto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzioni. E titolo che proviene da un mezzo tormentone nato dalla collaborazione con Maccio Capatonda. Gli sketch di Pino Cammino, il "passante di professione". Uno dei tanti personaggi ideati in questi anni. Sempre alimentandosi di una comicità surreale, che sfiora il nonsense.

