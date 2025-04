Ilgiorno.it - I dipendenti comunali: dateci parcheggi

Leggi su Ilgiorno.it

Sono almeno 100 inecessari per risolvere il problema con cui ogni giorno fanno i conti iche lavorano negli uffici di Palazzo Gilardoni, una situazione di nuovo sollevata dai rappresentanti sindacali di Csa ma sul tavolo da diversi mesi. Isi sono ritrovati senzadopo la chiusura dell’area in via Biancardi per far posto al cantiere per realizzare il progetto di housing sociale alle spalle dell’ex calzaturificio Borri, quindi, prima ancora dell’avvio dei lavori, era stata sollecitata l’amministrazione comunale a trovare una risposta alle richieste del personale. Richieste non soddisfatte completamente, per questo di nuovo l’altro giorno Csa ha richiamato l’attenzione sulla questione. Nel frattempo è stata respinta l’ipotesi di utilizzare l’area in viale Venezia, in prossimità della stazione, perché distante dal municipio, "inaccettabile" ha ribadito l’altro giorno Angiolino Liguori, rappresentante della sigla Csa.