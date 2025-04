Mercato immobiliare Vendite in ripresa grazie agli stranieri Ma si spende meno

Mercato della casa rispetto al 2023, cala il potere di acquisto ma i prezzi degli immobili restano stabili. È la fotografia scattata da Mediatori Group dalla quale arrivano comunque segnali positivi del Mercato immobiliare che dopo un 2023 difficile archivia il 2024 con un’inversione di tendenza significativa: il numero delle compraVendite si è stabilizzato (+0,03% su base annua), ma soprattutto si è registrato un +9,3% nell’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo 2023. Una scossa che fa ben sperare operatori e investitori, anche alla luce del boom dei mutui erogati e del progressivo accorciamento dei tempi di vendita."Il 2024 si è concluso molto bene, con un aumento del 30% degli erogati e del 20% dei nuovi mutui – spiega Michel Quesada, consulente Euroansa Prato - ed il 2025 è iniziato alla grande, con un aumento del 30-40% rispetto ai primi mesi dello scorso anno". Lanazione.it - Mercato immobiliare. Vendite in ripresa grazie agli stranieri. Ma si spende meno Leggi su Lanazione.it Riprende ildella casa rispetto al 2023, cala il potere di acquisto ma i prezzi degli immobili restano stabili. È la fotografia scattata da Mediatori Group dalla quale arrivano comunque segnali positivi delche dopo un 2023 difficile archivia il 2024 con un’inversione di tendenza significativa: il numero delle comprasi è stabilizzato (+0,03% su base annua), ma soprattutto si è registrato un +9,3% nell’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo 2023. Una scossa che fa ben sperare operatori e investitori, anche alla luce del boom dei mutui erogati e del progressivo accorciamento dei tempi di vendita."Il 2024 si è concluso molto bene, con un aumento del 30% degli erogati e del 20% dei nuovi mutui – spiega Michel Quesada, consulente Euroansa Prato - ed il 2025 è iniziato alla grande, con un aumento del 30-40% rispetto ai primi mesi dello scorso anno".

