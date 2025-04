Ilgiorno.it - Da Marcora a Strada a Tosi. Scelti i grandi del passato per le nuove vie della città

Una nuova via dedicata a Giuseppina, l’indimenticata staffetta partigiana scomparsa nel 2020, e il piazzale di fronte al Cimitero Monumentale che sarà dedicato a Giovanni Novara, la prima vittimaviolenza fascista, ucciso a vent’anni il 17 luglio 1922; ma anche una palestra cittadina che porterà il nome di Gigi Riva e una pista ciclabile che porterà il nomepioniera del ciclismo Alfonsina. Ci sono anche loro nella prossima infornata di dedicazioni decise dalla giunta legnanese in occasioneriunionescorsa settimana. In numerosi casi le dedicazioni sono strettamente collegate alle personalità che hanno caratterizzato la contrapposizione al fascismo e sono frutto di richieste specifiche. È il caso delle proposte presentate dall’Anpi locale, che hanno riguardato appunto Giuseppina, il comandante partigiano Arno Covini, il già citato Giovanni Novara e Francesca Mainini, anche lei partigiana.