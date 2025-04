La strage delle Palme a Sumy e l8217ambiguità di Trump dimostrano che è Putin a dettare la pace in Ucraina

Sumy", dicono a Fanpage. it gli analisti. Nessuna vera critica da Trump al presidente russo dopo la strage di civili. Alla Casa Bianca per ora prevale la linea Witkoff, favorevole a blandire Mosca e a dir di sì a tutto. Leggi su Fanpage.it Il Cremlino sfrutta l’inerzia americana e mantiene le pretese. "Strategia precisa dietro i missili su", dicono a Fanpage. it gli analisti. Nessuna vera critica daal presidente russo dopo ladi civili. Alla Casa Bianca per ora prevale la linea Witkoff, favorevole a blandire Mosca e a dir di sì a tutto.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina: attacco russo a Sumy, strage nella domenica delle Palme

Un attacco missilistico russo sulla citta’ di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ha provocato questa mattina “oltre 20 morti” lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta ...

Ucraina, a Sumy la strage di civili nella Domenica delle Palme. Zelensky: "Solo un bastardo può fare tanto"

Secondo quanto riportato dai servizi d'emergenza ucraini, il bilancio delle vittime accertate è di 32 morti e almeno 84 feriti. Fra le vittime anche dei bambini

Sumy, la "strage della Domenica delle Palme" e una nuova Bucha: silenzio sul genocidio a Gaza e condanna mediatica solo per Putin

Due pesi e due misure nelle condanne delle stragi da parte dei media occidentali, mentre Netanyahu è impune, la narrazione ucraina sulla strage di Sumy non viene messa in discussione Le urla e la ...