Stop estivo per i lavori al sabbiodotto

Nella sede di Cna a Viareggio, nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra il segretario dell'Autorità Portuale Regionale Massimo Lucchesi e una delegazione di titolari di imprese balneari, per presentare nel dettaglio il progetto del sabbiodotto che sorgerà al porto di Viareggio. Alla riunione hanno partecipato il direttore di Cna Lucca, Damasco Rosi; il presidente di Cna Balneari Lucca, Stefano Zerini; il presidente dell'associazione Balneari di Viareggio, Tommaso Magnani, insieme ad alcuni membri del consiglio. Il sabbiodotto rappresenta un'opera strategica dal valore di circa 7,5 milioni di euro, finanziata dalla Regione Toscana, che permetterà di risolvere le criticità legate all'insabbiamento e alla sicurezza dell'imboccatura portuale, garantendo la navigabilità e contribuendo, al contempo, al ripascimento della spiaggia per contrastare l'erosione del litorale.

