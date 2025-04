Ilgiorno.it - Distesa di pannelli solari a Triulza. Anche Casalpusterlengo dice no: "Troppo a ridosso della chiesa"

Giorni decisivi in vistaconclusione dell’iter relativo all’insediamento del maxi impianto fotovoltaico da 138mila metri quadrati alla frazioneper il quale la società Five-E Italy Green srl di Milano il 23mbre scorso aveva presentato una procedura autorizzativa semplificata. Entro domani si avrà la mappa completa dei pareri degli enti nel contesto dell’avviata conferenza di servizi indetta all’inizio di febbraio scorso. Arriverà il no (scontato) da parte del Comune di Codogno mentre ieri sul tavolo degli amministratori è giunto il diniegodel Comune di, interessato solo dalle opere di connessione impiantistica tra il parco solare e la cabina di trasformazione. L’ente “confinante“ con quello codognese ha ribadito che l’impianto è all’interno del perimetro di 500 metri dalladi Santa Maria Assunta e quindi l’area non è da ritenersi idonea al progetto.