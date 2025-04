Stefano Fresi Stregato da Maigret L’attore oggi legge Simenon

Stefano Fresi da quest’anno è la voce di Maigret per gli audiolibri di Emons, che dal 2013 ha inaugurato ’Collezione Maigret’, con le letture delle storie più belle del mitico commissario. L’attore romano sarà al Modernissimo oggi alle 18, nell’ambito dei tanti appuntamenti organizzati dalla Cineteca in occasione della mostra ’Georges Simenon-Otto viaggi di un romanziere’ alla galleria Modernissimo, per un reading tratto da ’Maigret perde le staffe’ e ’Maigret e la stangona’, i primi due titoli cui ha prestato la voce. Alle 19,30 Fresi introdurrà poi il film ’L’uomo di Londra’ di Béla Tarr del 2007. Dal 17 aprile, invece, il settore Biblioteche e Welfare culturale propongono un gruppo di lettura itinerante su Simenon. Fresi, come ci si sente a dare la voce al più famoso commissario di sempre? "Ho una confessione da fare, non avevo ancora mai letto Simenon, se non forse un paio di romanzi in gioventù, conoscevo lo sceneggiato, perché ancora si chiamavano così, con Gino Cervi. Ilrestodelcarlino.it - Stefano Fresi: "Stregato da Maigret". L’attore oggi legge Simenon Leggi su Ilrestodelcarlino.it da quest’anno è la voce diper gli audiolibri di Emons, che dal 2013 ha inaugurato ’Collezione’, con le letture delle storie più belle del mitico commissario.romano sarà al Modernissimoalle 18, nell’ambito dei tanti appuntamenti organizzati dalla Cineteca in occasione della mostra ’Georges-Otto viaggi di un romanziere’ alla galleria Modernissimo, per un reading tratto da ’perde le staffe’ e ’e la stangona’, i primi due titoli cui ha prestato la voce. Alle 19,30introdurrà poi il film ’L’uomo di Londra’ di Béla Tarr del 2007. Dal 17 aprile, invece, il settore Biblioteche e Welfare culturale propongono un gruppo di lettura itinerante su, come ci si sente a dare la voce al più famoso commissario di sempre? "Ho una confessione da fare, non avevo ancora mai letto, se non forse un paio di romanzi in gioventù, conoscevo lo sceneggiato, perché ancora si chiamavano così, con Gino Cervi.

Potrebbe interessarti anche:

Al teatro Bastione. Sangallo c’è "Dioggene" con Stefano Fresi

Si apre stasera (ore 21.15) al Teatro Comunale Bastione Sangallo la stagione di "Loreto Teatro Primavera". Il primo spettacolo ad andare in scena è ‘Dioggene’, scritto e diretto da Giacomo ...

Tutti a bordo, il film con Stefano Fresi stasera in tv: trama e cast

La controprogrammazione sanremese di casa Mediaset propone oggi, venerdì 14 febbraio 2025, dalle 21.20 su Canale 5 (e in per la prima volta in chiaro), il film "Tutti a bordo". Diretta da Luca ...

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame

L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso