L altro 25 aprile le storie della Liberazione che la sinistra non racconta

altro 25 aprile, ben diverso dalla narrazione della mitizzata Resistenza. Libero ha pertanto scelto di accompagnare i lettori all'appuntamento con la Liberazione raccontando fatti e persone che la sinistra e la vulgata partigiana hanno a lungo sottaciuto per interessi politici. La Resistenza non è un canto gregoriano e tutti devono per forza intonarsi alla stessa altezza, ma una polifonia in cui le note devono essere consonanti anche in senso verticale. Nell'unisono piatto della vulgata resistenziale ogni nota fuori dalla monodia è invece percepita come estranea e dissonante, pur essendo in partitura secondo le inflessibili regole del contrappunto fissate dalla storia, che non vive né prospera sulle omissioni e sulle manipolazioni ideologiche. Dopo 80 anni di messa cantata, rivedere la narrazione in maniera complementare e completante non suona affatto come un'eresia. Liberoquotidiano.it - L'altro 25 aprile: le storie della Liberazione che la sinistra non racconta Leggi su Liberoquotidiano.it C'è un25, ben diverso dalla narrazionemitizzata Resistenza. Libero ha pertanto scelto di accompagnare i lettori all'appuntamento con lando fatti e persone che lae la vulgata partigiana hanno a lungo sottaciuto per interessi politici. La Resistenza non è un canto gregoriano e tutti devono per forza intonarsi alla stessa altezza, ma una polifonia in cui le note devono essere consonanti anche in senso verticale. Nell'unisono piattovulgata resistenziale ogni nota fuori dalla monodia è invece percepita come estranea e dissonante, pur essendo in partitura secondo le inflessibili regole del contrappunto fissate dalla storia, che non vive né prospera sulle omissioni e sulle manipolazioni ideologiche. Dopo 80 anni di messa cantata, rivedere la narrazione in maniera complementare e completante non suona affatto come un'eresia.

