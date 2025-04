Alla partita con i biglietti taroccati

biglietti falsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati. La polizia ha quindi denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Pontelambro e una donna di 41 anni residente a Lecco. Sono stati scoperti durante l’incontro di serie A casalingo che si è disputato domenica tra Como e Torino, durante il quale, come sempre, la Questura di Como ha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dAlla presenza anche di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, nei diversi ruoli di ordine pubblico. Tra i controlli, c’è anche la verifica delle condizioni di affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, per garantire che la zona dello stadio venga raggiunta esclusivamente da chi è in possesso del tagliando di ingresso, allontanando chiunque ne sia privo. Ilgiorno.it - Alla partita con i biglietti taroccati Leggi su Ilgiorno.it Nonostante i controlli ormai noti a chiunque frequenti gli stadi, ancora due tifosi domenica hanno tentato di entrare al Sinigaglia di Como confalsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati. La polizia ha quindi denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Pontelambro e una donna di 41 anni residente a Lecco. Sono stati scoperti durante l’incontro di serie A casalingo che si è disputato domenica tra Como e Torino, durante il quale, come sempre, la Questura di Como ha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dpresenza anche di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, nei diversi ruoli di ordine pubblico. Tra i controlli, c’è anche la verifica delle condizioni di affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, per garantire che la zona dello stadio venga raggiunta esclusivamente da chi è in possesso del tagliando di ingresso, allontanando chiunque ne sia privo.

Potrebbe interessarti anche:

In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa

E’ in corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 31^ giornata del campionato di ...

In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa

E’ in corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 31^ giornata del campionato di ...

Calcio a 5: intanto sono disponibili (gratis) i biglietti per la partita Italia-Malta di giovedì al PalaFanticini. L’OR ad Asti va a caccia del settebello

OR Reggio Emilia (39) in trasferta alle 16 a caccia del settebello. Nella settima giornata di ritorno di Serie A2, la formazione cittadina vuole confermarsi sempre vincente nel girone di ritorno e ...

Alla partita con i biglietti taroccati. Como-Torino, biglietti falsi ai tornelli: due tifosi nei guai con denuncia e Daspo. Como - Torino, biglietti falsi per entrare allo stadio: due tifosi scoperti e denunciati, scatta il Daspo. Falsi biglietti per Como-Juve. Quattro denunce in polizia. La tecnica del tornello, biglietti falsi, l'abbonamento di un altro, chi scavalca: per Como-Napoli le hanno provate tutte pur di entrare. Da Como attaccano i tifosi del Napoli: "Biglietti falsi e un tappeto di rifiuti, 6 Daspo e 7 denunce". Ne parlano su altre fonti

gaeta.it comunica: Partita Rionero-Melfi: Divieto di vendita biglietti ai tifosi di Melfi per motivi di sicurezza - La partita si giocherà in un contesto di alta sicurezza, frutto delle recenti decisioni delle autorità locali. Infatti, è stato stabilito che non ci sarà possibilità di vendita di biglietti per i ...

Segnala mondonapoli.it: Biglietti Napoli-Empoli – Alle 12:00 è partita la vendita: info e dettagli - al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del ...

Lo riporta calcioin.it: Prevendita biglietti partita Juventus in famiglia a Villar Perosa, dove vederla in diretta streaming - CALDIO D’ESTATE – Il 15 luglio inizia la prevendita dei biglietti della tradizionale partita in famiglia della Juventus a Villar Perosa, in Valle di Chisone, programmata per il prossimo... DiFederico ...