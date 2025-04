Lanazione.it - I timori del Drago: "Non siamo ’sergenti’. Spetta alle autorità risolvere il problema"

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENA"E’ ovvio che c’è molta rabbia, dopo quanto accaduto sabato pomeriggio. Senso di impotenza e desiderio che questa situazione non si radichi. E venga risolta al più presto da chi ha le competenze, compito che certo nonContrade". Netto il priore delLuigi Sani. Sono avvenuti in ’casa’ sua l’inseguimento e il ferimento all’interno del supermercato, il parapiglia in piazza Matteotti. Come pure il ritrovamento, qualche giorno fa, di due lunghi coltelli all’angolo con via del Paradiso. "Fino a questo momento nessun senese è rimasto coinvolto, se la sono vista fra sè. Ma non per questo quanto accaduto è accettabile. Fermo restando che non posso dare garanzie di niente, se un giorno per un mattutino ci troviamo nel mezzo e la cosa sfugge dal controllo. Fermo restando che noi non intendiamo fare le sentinelle, però il territorio è nostro.