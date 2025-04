Il futuro era già scritto intervista impossibile ad Asimov sull’AI

Asimov, grazie per essere con noi. Non è un'intervista come le altre: lei è scomparso nel 1992. Ma oggi, nel 2025, il suo nome è ancora sinonimo di intelligenza artificiale. Come si spiega questo successo postumo? "Lo trovo ironico, sapete? Quando scrivevo dei miei robot nei racconti pubblicati su Astounding Science Fiction, nessuno pensava che il mio nome sarebbe sopravvissuto alla Guerra Fredda, figurarsi al XXI secolo. Eppure, eccomi qui, citato dai ricercatori dell'MIT, da Sam Altman, dai redattori del vostro giornale. Evidentemente, il futuro somiglia più alla narrativa che alla cronaca. Oppure è la cronaca che, senza rendersene conto, ha finito per camminare sui binari che la narrativa aveva tracciato". Le sue Tre Leggi della Robotica sono entrate nell'immaginario collettivo, ma l'intelligenza artificiale di oggi non somiglia molto ai suoi robot positronici.

