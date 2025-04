Fuochi d’artificio Brignano Il turco o Un giorno in Pretura La tv del 15 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 15 aprile, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione della fiction "Fuochi d'artificio", con Anna Losano e Luca Charles Brucini. Verranno proposti due episodi dal titolo "Sandokan" e "La prima missione". Nel primo, Marta e suo padre vengono fermati da una pattuglia tedesca e poco prima lui ha il tempo di affidarle una busta segreta, perché i bambini non vengono perquisiti. Tornata a casa, racconta tutto al fratello Davide, al quale viene un'idea, sfruttando la loro giovane età, possono aiutare i partigiani. Nel secondo, i partigiani nascosti sulle montagne hanno bisogno di provviste alimentari. Marta, allora, ne approfitta per far entrare nel gruppo composto da lei, Davide e Marco, anche Sara, la sua migliore amica; i genitori di Sara hanno una trattoria e lei potrebbe acquistare una gran quantità di viveri senza dare nell'occhio.

